Retroscena Sarri: quando ha saputo della conferenza senza giornalisti… La reazione del tecnico biancoceleste alla decisione del club

Un caso di comunicazione, un passo indietro e le tensioni interne. La vicenda della conferenza stampa di Maurizio Sarri, inizialmente chiusa ai media e poi rinviata, scuote l’ambiente laziale. A fare il punto sulla situazione è il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, che ai microfoni di Radio Laziale ha ricostruito le ore concitate che hanno portato al dietrofront della società biancoceleste. Le sue parole delineano uno scenario di attrito tra la dirigenza e il tecnico, culminato nella decisione di posticipare l’incontro con i giornalisti.

Il punto centrale della questione, come spiegato da Abbate, risiede nella divergenza di vedute su come gestire la comunicazione. La società aveva pensato a un formato inedito, ma la scelta è stata interpretata come un tentativo di silenziare una voce spesso diretta e senza filtri come quella del suo allenatore.

Nel suo intervento, il giornalista ha riportato i dettagli della vicenda, mantenendo il virgolettato originale delle sue dichiarazioni: «Dopo un confronto avvenuto dopo l’open day di oggi a Formello, la conferenza stampa di Sarri verrà rinviata. A breve dovrebbe uscire una nota della società. Il diesse Fabiani ha provato a spiegare che c’era l’intenzione di fare qualcosa di innovativo e non di mettere il bavaglio a Sarri. Il tecnico si aspettava di fare una conferenza stampa vera e propria, ieri sera quando ha saputo della chiusura ai giornalisti era molto contrariato».

Queste affermazioni svelano una frattura chiara. Da un lato, il direttore sportivo Fabiani che tenta di presentare la mossa come un’iniziativa moderna; dall’altro, un Sarri profondamente irritato, che vede negata la possibilità di un confronto schietto e trasparente con la stampa, un momento da lui considerato fondamentale. Il rinvio appare dunque come una tregua necessaria, una soluzione tampone per placare il malcontento del tecnico e ricalibrare una strategia di comunicazione che ha rischiato di creare un incidente diplomatico prima ancora di iniziare. Si attende ora la nota ufficiale del club per comprendere le future modalità di dialogo.