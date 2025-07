Rivali Lazio, i giallorossi hanno già in mente un grande colpo per Gasperini. Ecco le novità - Lazio News 24

Matt O’Riley verso la Roma: giallorossi in vantaggio sui rivali della Lazio (che hanno ad oggi tutto il mercato bloccato)

Nel vivo delle manovre estive, la Roma sembra aver preso un netto vantaggio nella corsa a Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 attualmente in forza al Brighton. Il talento scandinavo, protagonista di una stagione in crescita in Premier League, avrebbe già manifestato una chiara preferenza per i giallorossi, mettendo il club capitolino al primo posto tra le opzioni sul tavolo.

Il nome di O’Riley è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane, ma la Roma sembra aver bruciato la concorrenza, guadagnando terreno rispetto anche ai rivali della Lazio, con cui la sfida si gioca ormai su più fronti, non solo in campo. Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Frederic Massara, conosce bene il profilo del danese e lo segue dai tempi del Rennes. Ora è pronto a tentare l’affondo decisivo, non appena la Roma avrà maggiore margine di manovra sul mercato, a partire da luglio, dopo aver sistemato i conti per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

Il Brighton, dal canto suo, parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro, una cifra non facilmente accessibile al momento per i giallorossi. Tuttavia, si sta lavorando su una formula che potrebbe accontentare entrambe le parti: un prestito con obbligo di riscatto, così da posticipare l’impatto economico sull’esercizio attuale.

Per la Roma, aggiudicarsi un giocatore come O’Riley rappresenterebbe un colpo importante sia in chiave tecnica che simbolica, soprattutto se si considera la crescente pressione da parte delle altre big italiane e l’importanza di tenere il passo rispetto ai rivali della Lazio, che faticano in questa fase a muoversi con decisione sul mercato.

O’Riley, con le sue qualità tecniche e la capacità di inserirsi tra le linee, rappresenta il profilo ideale per rinforzare la mediana di De Rossi, offrendo equilibrio e visione di gioco. Il suo arrivo rafforzerebbe la competitività della Roma e sarebbe un segnale forte nella battaglia cittadina che prosegue anche sul piano delle trattative.