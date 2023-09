Qualificazioni Euro 2024, Repubblica Ceca-Albania 1-1: la partita di Hysaj

Hysaj, è appena terminata la partita valevole per la fase di qualificazione ai prossimi europei: la partita di Hysaj

Termina 1-1 la sfida tra Repubblica Ceca e Albania, match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati europei del 2024 in Germania. Uno dei protagonisti della gara è stato Hysaj, il quale ha giocato tutti i 90 minuti, ma la sua partita è stata più difensiva che offensiva e si è preso un 6.5 in pagella.