Qual. Euro 2024, Montenegro-Bulgaria 2-1: la partita di Marusic

Montenegro-Bulgaria, termina con una vittoria per la nazionale montenegrina la sfida contro i bulgari: il match del biancoceleste

Oltre l’Italia, a scendere in campo è anche il Montenegro di Marusic che ha sfidato la Bulgaria per le qualificazioni ai prossimi europei in Germania. La sfida è terminata 2-1 in favore della nazionale montenegrina e a decidere il match sono state le reti di Savic e Jovetic, mentre per i bulgari ha segnato Despodov. Marusic ha svolto tutti e 90 minuti della gara, e ha fatto un ottima partita.