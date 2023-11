Moldavia-Albania, è terminata in parità la sfida valevole per le qualificazioni al prossimo europeo: la partita del biancoceleste

Ad Euro 2024 in Germania tra le nazionali che parteciperanno al torneo ci sarà anche l’Albania di Hysaj, la quale aveva bisogno del punto per passare e lo ha ottenuto. In Moldavia la nazionale del biancoceleste non va oltre l’1-1 e il calciatore ha dato il suo contributo giocando tutti i 90 minuti.