Qual. Euro 2024, Albania-Polonia 2-0: la partita di Hysaj

Albania-Polonia, termina 2-0 la sfida tra la nazionale di Hysaj e la Polonia valevole per la qualificazione a Euro 2024

Termina 2-0 la sfida tra l’Albania e la Polonia, valevole per la sesta partita di qualificazione agli Europei che si svolgeranno in Germania. A decidere la gara sono state le reti segnate da Asani e Daku esattamente al 37′ e 62′. Uno dei protagonisti della partita, è stato Hysaj il quale ha contribuito al momentaneo 1-0 di Asani come dimostra il post di Twitter