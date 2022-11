Qatar 2022, Infantino alle nazionali: «Pensate a giocare a calcio»

Infantino a pochi giorni dal mondiale lancia un appello alle nazioni partecipanti invitandole a giocare a calcio

A pochi giorni dalla gara inaugurale di Qatar 2022, non sono mancate le polemiche riguardanti temi importanti come lo sfruttamento dei lavoratori e l’omosessualità. Infantino alle nazionali partecipanti ha voluto lanciare un appello affinchè lo spettacolo del calcio vinca sulle diatribe.

GIOCATE A CALCIO – : «Concentratevi sul campo e non lasciatevi coinvolgere in battaglie ideologiche o politiche. Per favore, adesso concentriamoci sul calcio»