Verona Lazio, Farris in panchina per la quarta vittoria di fila

Simone Inzaghi è stato fermato dal Covid: contro il Verona, sarà di Massimiliano Farris il compito di guidare la Lazio

Sarà Massimiliano Farris a guidare la Lazio dalla panchina. Tante volte, si è presentato davanti alle telecamere per fare le veci di mister Inzaghi – quasi sempre senza voce – per affrontare le interviste del post partita. Stavolta, però, non ci sarà Simone accanto a lui: fermato dal Covid, il tecnico potrà dirigere la sua squadra solo dal divano di casa.

L’ultima volta che Farris ha accompagnato i biancocelesti risale alla gara contro il Torino dello scorso Luglio: Inzaghi aveva rimediato la squalifica e guadagnato la tribuna, ma la Lazio è riuscita comunque a guadagnare i tre punti.