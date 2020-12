Psg-Basaksehir rinviata per razzismo: il comunicato della UEFA

È successo di tutto al Parco dei Principi di Parigi: durante la partita tra il PSG ed l’Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, ex attaccante camerunense e vice allenatore della squadra turca, avrebbe ricevuto un insulto razzista da parte del quarto uomo, secondo quanto ricostruito dall’Equipe. La squadra ospite ha così abbondato il campo, seguita dalla formazione di Tuchel interrompendo la gara.

La UEFA ha diramato questo comunicato per rispondere al brutto episodio: «La UEFA è a conoscenza dell’episodio accaduto durante la partita di Champions League di questa sera tra Paris Saint-German e Istanbul Basaksehir e condurrà un’indagine approfondita. Il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme non trovano posto nel calcio».



Nel tweet, la UEFA ha inoltre specificato che la gara si giocherà questa sera alle 18.55, riprendendo dal 14esimo minuto.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020