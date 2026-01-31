Connect with us

Calciomercato

Przyborek Lazio, il giocatore ha ultimato le visite di rito! – VIDEO

Published

2 ore ago

on

By

Chi è Przyborek
Chi è Przyborek

Przyborek Lazio, il calciatore polacco ha ultimato in questi istanti le visite mediche fissate stamani. Il post social

Adrian Przyborek sta per diventare un nuovo innesto nella rosa della Lazio. Il giovane trequartista polacco classe 2007 ha ultimato le visite mediche, come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio su X. Questo rappresenta un passo importante verso il suo inserimento nel progetto biancoceleste.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Taylor e le visite di Przyborek

Il ruolo di Maurizio Sarri nell’inserimento di Przyborek

Maurizio Sarri avrà il compito di guidare il giovane talento polacco, come già fatto con altri giocatori, verso la sua crescita nel calcio europeo. Il tecnico, noto per il suo lavoro con i giovani, cercherà di svezzare Przyborek affinché possa fare il salto di qualità.

Przyborek e il suo arrivo alla Lazio

Il giovane Przyborek, che ha già mostrato ottime qualità, si prepara ad affrontare una nuova avventura con la maglia biancoceleste, pronto a dare il meglio di sé. Il suo arrivo segna una nuova fase per il club capitolino, che punta sempre più su giovani promettenti. Si attende solamente l’ufficialità!

LEGGI ANCHE: Taylor: «Avrei voluto fare il primo gol con tutti i tifosi allo stadio! Sarri è un grande allenatore»

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×