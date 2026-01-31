Calciomercato
Przyborek Lazio, il giocatore ha ultimato le visite di rito! – VIDEO
Adrian Przyborek sta per diventare un nuovo innesto nella rosa della Lazio. Il giovane trequartista polacco classe 2007 ha ultimato le visite mediche, come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio su X. Questo rappresenta un passo importante verso il suo inserimento nel progetto biancoceleste.
Il ruolo di Maurizio Sarri nell’inserimento di Przyborek
Maurizio Sarri avrà il compito di guidare il giovane talento polacco, come già fatto con altri giocatori, verso la sua crescita nel calcio europeo. Il tecnico, noto per il suo lavoro con i giovani, cercherà di svezzare Przyborek affinché possa fare il salto di qualità.
Przyborek e il suo arrivo alla Lazio
Il giovane Przyborek, che ha già mostrato ottime qualità, si prepara ad affrontare una nuova avventura con la maglia biancoceleste, pronto a dare il meglio di sé. Il suo arrivo segna una nuova fase per il club capitolino, che punta sempre più su giovani promettenti. Si attende solamente l’ufficialità!
