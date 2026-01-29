Calciomercato
Przyborek Lazio, il ragazzo a un passo dall’indossare la maglia biancoceleste! Gli aggiornamenti
Przyborek Lazio, è questione di tempo, ma il giocatore è vicinissimo a una nuova avventura in biancoceleste. Ecco gli aggiornamenti emersi
La Lazio accelera sul mercato e si assicura il giovane talento Adrian Przyborek, uno dei profili più promettenti del calcio europeo. Dopo una trattativa intensa, il club biancoceleste ha concluso l’accordo per il trasferimento del trequartista polacco, classe 2007, che ha attirato l’attenzione degli osservatori per le sue indiscusse qualità tecniche.
La trattativa e la firma imminente
Come rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, la documentazione per l’accordo con Przyborek verrà completata nelle prossime ore, con il giocatore pronto a diventare un nuovo membro della rosa biancoceleste!
Il futuro di Adrian Przyborek alla Lazio
Con questo acquisto, la Lazio si prepara a investire su un talento cristallino che potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per il futuro della squadra. Il giovane polacco rappresenta un rinforzo di grande prospettiva per la formazione di Maurizio Sarri.
LEGGI ANCHE: Noslin Monaco, si complica la trattativa? Un club italiano esterna il proprio interesse: le ultime
News
Martínez Lazio, continua la trattativa per il difensore spagnolo! Tutte le novità
Martínez Lazio, è sempre viva l’operazione che porta al calciatore spagnolo. Serve una nuova offerta da parte dei biancocelesti: le...
Przyborek Lazio, il ragazzo a un passo dall’indossare la maglia biancoceleste! Gli aggiornamenti
Przyborek Lazio, è questione di tempo, ma il giocatore è vicinissimo a una nuova avventura in biancoceleste. Ecco gli aggiornamenti...
Noslin Monaco, si complica la trattativa? Un club italiano esterna il proprio interesse: le ultime
Noslin Monaco, l’operazione va incontro ad un intoppo! Una compagine italiana si fa avanti per l’attaccante della Lazio. Le ultimissime...