Noslin Monaco, si complica la trattativa? Un club italiano esterna il proprio interesse: le ultime

Noslin Monaco, l’operazione va incontro ad un intoppo! Una compagine italiana si fa avanti per l’attaccante della Lazio. Le ultimissime

Il calciomercato invernale è ormai giunto alle sue battute finali, con la chiusura ufficiale prevista per il 2 febbraio. Tra le operazioni in uscita della Lazio, quella che coinvolge Tijjani Noslin sta suscitando particolare interesse. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, il Bologna ha effettuato un sondaggio per il giovane attaccante, dimostrando interesse concreto per il suo acquisto!

Monaco tenta di nuovo, ma l’offerta è bassa

Non solo il Bologna, ma anche il Monaco ha manifestato interesse per Noslin, tentando nuovamente di portarlo via dalla Capitale. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Pedullà, la proposta del club estero è considerata insufficiente. Il Monaco ha offerto un milione di euro per il prestito con obbligo di riscatto, ma questa formula non soddisfa le richieste della Lazio. Per l’affare si dovrà lavorare su un’offerta più elevata, altrimenti le trattative rischiano di arenarsi.

Il futuro di Noslin: decisivo il finale di mercato

Il destino di Tijjani Noslin, quindi, si deciderà nei prossimi giorni. Le offerte dovranno aumentare per soddisfare le aspettative della Lazio, mentre il Bologna sembra essere la squadra più attiva nella corsa al suo acquisto. La trattativa per il giovane attaccante potrebbe essere una delle più calde nei giorni finali del calciomercato.

