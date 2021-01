Pruzzo: «Evidentemente la Roma non è da scudetto»

Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: le sue parole dopo il Derby vinto dalla Lazio sulla Roma

«Da quando qualcuno dice che la Roma è da scudetto, evidentemente no. La Roma deve pensare a fare quello che può fare e giocarsi il quarto posto. E’ stata troppo deludente la partita, è da archiviare, è durata 20 minuti. Non avevi la forza di reagire. Hai regalato un paio di gol. La partita è stata troppo negativa, il secondo tempo è stato peggio del primo perché i cambi sono stati sbagliati. Quelli che sono entrati in campo hanno fatto peggio, le responsabilità vanno divise. Come si alza l’asticella ci rimbalzi contro». Così Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio.