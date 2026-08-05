Provstgaard: «Ottimo feeling con Doekhi! Il contributo di Gattuso si sta rivelando fondamentale»

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro l’Ostiamare per 4-0. Le dichiarazioni

Poker rifilato dalla Lazio all’Ostiamare nella quarta amichevole estiva giocatasi oggi a Formello, timbrato peraltro dalle doppiette di Ratkov e Zaccagni. Tra i protagonisti del match spicca Oliver Provstgaard, subentrato nel secondo tempo, espressosi così a Lazio Style Channel al termine del match:

PREPARAZIONE – «Le risposte sul piano atletico sono positive: il lavoro svolto in ritiro è stato di altissimo livello e oggi avevamo una brillantezza e un’energia superiori. Avendo iniziato la preparazione solo un mese fa, è naturale che manchi ancora qualcosa per raggiungere il top della forma, ma il costante percorso di crescita rappresenta l’aspetto più incoraggiante».

INTESA CON DOEKHI – «Con Doekhi si è creato subito un ottimo feeling, favorito dal fatto che è davvero un bravissimo ragazzo anche nella vita di tutti i giorni. Formiamo un tandem difensivo del tutto nuovo, ma lavoriamo quotidianamente sul campo per affinare la nostra sintonia e crescere insieme».

GATTUSO – «Il contributo del mister si sta rivelando fondamentale. Ha un’identità di gioco ben precisa e sta mettendo massima dedizione nel trasmetterci i suoi concetti tattici».

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