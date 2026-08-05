Artistico convince Gattuso, ma il Pisa accelera: pronta l’offerta per l’attaccante della Lazio

Gabriele Artistico è uno dei giocatori in dubbio in questa estate che prosegue a Formello! La Lazio deve decidere se puntare forte su di lui

Il futuro di Gabriele Artistico rappresenta uno dei temi ancora da definire in casa Lazio. L’attaccante classe 2002 sta lavorando durante il ritiro sotto lo sguardo attento di Gennaro Gattuso, che ne apprezza le caratteristiche e vuole capire se possa già rappresentare una soluzione affidabile per il prossimo campionato di Serie A.

Il centravanti è rientrato alla base dopo l’esperienza con lo Spezia e sta cercando di sfruttare queste settimane per convincere lo staff tecnico. La Lazio, però, dovrà presto prendere una decisione, perché sul giocatore si stanno muovendo diverse società. Tra le pretendenti più determinate sarebbe emerso il Pisa, pronto a presentare un’offerta ufficiale per provare ad anticipare la concorrenza.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Gimenez, idea Hautekiet per la difesa

Gattuso valuta l’attaccante in ritiro

Gennaro Gattuso sta utilizzando il precampionato per osservare da vicino Gabriele Artistico e misurarne la crescita. Il tecnico biancoceleste riconosce al giovane attaccante qualità interessanti, ma vuole verificare soprattutto la sua capacità di reggere il livello e le pressioni della massima categoria.

Le prossime amichevoli potrebbero quindi risultare decisive. Ogni allenamento rappresenta per il classe 2002 un’occasione per dimostrare di poter essere utile alla rosa, offrendo una soluzione differente nel reparto offensivo. La sua permanenza non è ancora esclusa, anche se molto dipenderà dalle valutazioni definitive dell’allenatore.

Artistico, il Pisa prepara l’offerta ufficiale

Il club che avrebbe compiuto i passi più concreti nelle ultime ore è il Pisa. La società toscana considera Artistico un obiettivo importante per rinforzare l’attacco e starebbe preparando una proposta da sottoporre alla dirigenza della Lazio.

L’interesse potrebbe trasformarsi rapidamente in una vera trattativa. Il Pisa sarebbe disposto a puntare con decisione sul giocatore, garantendogli uno spazio significativo all’interno del proprio progetto tecnico. Una prospettiva che potrebbe pesare nelle riflessioni dell’attaccante, soprattutto nel caso in cui a Roma non ricevesse garanzie sufficienti sul minutaggio.

Artistico Lazio, la società deve decidere il futuro

La Lazio dovrà stabilire se trattenere Gabriele Artistico, cederlo definitivamente oppure consentirgli di maturare attraverso una nuova esperienza lontano dalla Capitale. La decisione coinvolgerà tanto l’aspetto tecnico quanto quello economico.

Una cessione potrebbe infatti garantire nuove risorse a un club chiamato a operare con margini limitati. Allo stesso tempo, rinunciare subito al giocatore significherebbe perdere un prodotto cresciuto nell’academy biancoceleste e reduce da un percorso di maturazione importante.

Giorni decisivi per la scelta

Il futuro dell’attaccante potrebbe chiarirsi nel giro di poco tempo. Gattuso continuerà a valutarlo durante il ritiro, mentre il Pisa proverà a trasformare il proprio interesse in un’offerta concreta.

Artistico resta dunque sospeso tra la possibilità di giocarsi le proprie carte con la Lazio e quella di iniziare una nuova avventura con maggiore continuità. La proposta dei toscani potrebbe accelerare ogni decisione, obbligando la società biancoceleste a scegliere rapidamente quale strada seguire.