Calciomercato
Brescianini può sbloccare il mercato della Lazio: la Fiorentina apre al prestito
Marco Brescianini da idea a trattativa concreta! La Lazio è pronta a fare sul serio per il centrocampista di proprietà della Fiorentina
La Lazio continua a lavorare sul mercato nonostante i limiti imposti dalla necessità di chiudere la sessione a saldo zero. La dirigenza biancoceleste deve quindi individuare formule sostenibili, in attesa che alcune possibili cessioni liberino risorse economiche e spazio all’interno della rosa. Tra le opportunità valutate con maggiore attenzione sta prendendo quota il nome di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 attualmente alla Fiorentina.
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Il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe ricevuto un’apertura significativa da parte del club toscano, disposto a valutare la partenza temporanea del giocatore. Una possibilità che potrebbe favorire la Lazio, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo senza dover sostenere immediatamente un investimento importante.
Brescianini, la Fiorentina apre alla cessione
La posizione della Fiorentina potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro di Marco Brescianini. La società viola avrebbe manifestato ad Angelo Fabiani la disponibilità a lasciar partire il centrocampista attraverso la formula del prestito.
Una soluzione compatibile con le attuali esigenze finanziarie della Lazio, costretta a muoversi con grande prudenza. Il club capitolino sta infatti valutando soprattutto operazioni temporanee, rinviando eventuali investimenti definitivi alle prossime stagioni.
Brescianini Lazio, possibile diritto di riscatto
Nell’eventuale accordo tra Lazio e Fiorentina potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto. Questa formula permetterebbe ai biancocelesti di valutare il rendimento del giocatore durante la stagione, mantenendo la possibilità di acquistarlo successivamente a titolo definitivo.
Marco Brescianini è un profilo apprezzato da tempo a Formello. Le sue caratteristiche, unite alla capacità di ricoprire più compiti in mezzo al campo, lo rendono un’opzione interessante per aumentare le alternative a disposizione dello staff tecnico. Il classe 2000 potrebbe portare fisicità, inserimenti e dinamismo, qualità utili per completare un reparto che la dirigenza intende rendere maggiormente competitivo.
Lazio, trattativa pronta ad accelerare
I prossimi giorni potrebbero rivelarsi determinanti. L’apertura della Fiorentina al prestito rappresenta una base concreta sulla quale costruire la trattativa, anche se sarà necessario trovare un’intesa completa sulle condizioni economiche e sull’eventuale riscatto.
Molto potrebbe dipendere anche dalle operazioni in uscita della Lazio. Alcune cessioni permetterebbero ad Angelo Fabiani di avere margini più ampi per chiudere nuovi acquisti e rendere più agevole la definizione dell’affare.
La pista Marco Brescianini è dunque destinata a entrare nel vivo. Il centrocampista rappresenta uno dei nomi maggiormente graditi alla società biancoceleste e, qualora le parti riuscissero ad avvicinarsi sulla formula definitiva, la trattativa potrebbe subire una notevole accelerazione.
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