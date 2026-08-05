Musah sempre più lontano dal Milan: proposto al Besiktas dopo il sondaggio con la Lazio

Yunus Musah resta una possibilità per la Lazio, ma ora su di lui c’è anche il club turco! Ecco cosa filtra sul centrocampista in uscita dal Milan

Il futuro di Yunus Musah sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista statunitense è considerato in uscita dal club rossonero, che sta lavorando per individuare una nuova sistemazione nel corso dell’attuale sessione di calciomercato. L’ultima possibilità emersa conduce in Turchia, dove il classe 2002 sarebbe stato proposto al Besiktas.

A riferirlo è il giornalista Ertan Süzgün, secondo il quale Musah non rientrerebbe più nei piani tecnici del Milan. La dirigenza starebbe quindi valutando differenti soluzioni per favorirne la partenza, cercando una destinazione in grado di soddisfare sia le richieste della società sia le esigenze del calciatore.

La pista turca, tuttavia, rappresenterebbe soltanto uno dei diversi scenari esplorati nelle ultime settimane. Prima del contatto con il Besiktas, infatti, il Milan avrebbe proposto il giocatore anche alla Lazio.

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Musah Lazio, il precedente sondaggio dei rossoneri

Prima che emergesse la possibilità Besiktas, il Milan avrebbe sondato anche la disponibilità della Lazio. Il centrocampista statunitense sarebbe stato proposto alla società biancoceleste, alla ricerca di possibili occasioni per rinforzare il reparto centrale.

Il contatto, tuttavia, non avrebbe prodotto sviluppi concreti. La Lazio non avrebbe trasformato il gradimento o le valutazioni iniziali in una vera trattativa, lasciando la situazione in una fase interlocutoria.

Le difficoltà economiche del club capitolino e la necessità di rispettare i propri parametri potrebbero rendere complessa un’eventuale operazione, soprattutto senza una formula sostenibile.

Musah, futuro ancora tutto da decidere

La posizione di Yunus Musah resta dunque in evoluzione. Il Milan appare intenzionato a trovare una nuova destinazione al calciatore, ma al momento nessuna delle piste emerse avrebbe registrato l’accelerazione necessaria per arrivare alla fumata bianca.

Il Besiktas rappresenta l’ultima candidatura, mentre la possibilità Lazio non sembra aver compiuto passi avanti dopo il sondaggio delle scorse settimane. Molto dipenderà dalle condizioni economiche richieste dai rossoneri e dalla disponibilità delle società interessate a investire sul centrocampista.

I prossimi giorni potrebbero offrire indicazioni più chiare. Musah rimane sul mercato e il Milan continuerà a lavorare per definire la soluzione migliore, in attesa che una delle opzioni valutate possa trasformarsi in una trattativa concreta.