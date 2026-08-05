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Lazio Ostiamare LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Ostiamare: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per una nuova amichevole del proprio ritiro estivo. Segui il match con noi!
La Lazio e l’Ostiamare si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso il campo “Fersini” del centro sportivo Formello. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Davide D’Antoni in un test amichevole. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO OSTIAMARE
Aggiornamenti dalle ore 18:00
TABELLINO LAZIO OSTIAMARE
In attesa delle formazioni ufficiali
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso
OSTIAMARE (): . A disposizione: . Allenatore: Davide D’Antoni
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: della sezione di
1° ASSISTENTE: della sezione di
2° ASSISTENTE: della sezione di
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