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Lazio Ostiamare LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

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7 secondi ago

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Dc Ascoli 02/08/2025 - amichevole / Ascoli-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Adam Marusic

Lazio Ostiamare: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per una nuova amichevole del proprio ritiro estivo. Segui il match con noi!

La Lazio e l’Ostiamare si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso il campo “Fersini” del centro sportivo Formello. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Davide D’Antoni in un test amichevole. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO OSTIAMARE

Aggiornamenti dalle ore 18:00

TABELLINO LAZIO OSTIAMARE

In attesa delle formazioni ufficiali

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso

OSTIAMARE ():A disposizione: . Allenatore: Davide D’Antoni

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: della sezione di

1° ASSISTENTE: della sezione di

2° ASSISTENTE: della sezione di

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