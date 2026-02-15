Provstgaard: «Sono felice della mia crescita! E’ difficile giocare senza i tifosi, ma ora dobbiamo…»

Oliver Provstgaard Nielsen, giovane difensore della Lazio, ha parlato delle partita persa ieri all’Olimpico contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Oliver Provstgaard Nielsen è reduce da una buona prestazione nella sfida dell’Olimpico contro la squadra di Raffaele Palladino. Il difensore danese della Lazio in Mixed Zone ha rilasciato delle dichiarazioni sul match della 25a giornata contro l’Atalanta. Le sue parole:

Le parole del protagonista fotografano con lucidità il momento che sta attraversando la squadra, tra ricerca di continuità, crescita personale e uno sguardo già rivolto ai prossimi impegni stagionali.

ANALISI DELLA GARA E GESTIONE DEI MOMENTI – «È il nostro problema in questo momento. Stiamo provando ad avere maggiore continuità, ma è un po’ difficile. Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa avremmo potuto far meglio. Dobbiamo far meglio nel loro centrocampo, possiamo fare di più con la palla».

TITOLARITA’ – «Questo è il mio obiettivo, diventare titolare, il mister deciderà quando sarà il mio momento. Sono felice dell’opportunità che mi ha dato l’allenatore di giocare 90 minuti contro l’Atalanta. Sto crescendo e sono soddisfatto della mia crescita».

OBIETTIVI – «Il campionato è importantissimo, anche se stiamo perdendo più partite. Dobbiamo essere pronti per la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, e se vogliamo farci trovare pronti bisogna allenarsi ogni giorno con grande opportunità. Le opportunità arriveranno solamente per chi lavora».

TIFOSI – «È difficile giocare quando non ci sono i tifosi. Loro ci danno qualcosa in più. Però la situazione è questa, quindi dobbiamo lavorare e far bene anche senza di loro».