Provstgaard, le parole del danese sul suo arrivo alla Lazio

Ai microfoni di Bold direttamente dal ritiro della sua Danimarca U21 ha parlato Provstgaard, il quale rilascia una lunga intervista soffermandosi sulla Lazio e sulla sua scelta di approdare in biancoceleste. Ecco cos ha detto il danese

PAROLE – Quando senti che la Lazio è interessata, devi solo fare le valigie e partire. La maglia della Lazio che ho indossato? Era una divisa vecchia di mio padre che aveva comprato negli anni ’90. Aveva un piccolo amore per il club e me lo ha trasmesso, ora anch’io ne ho un po’. È per questo che ho scelto quella maglia. In Italia c’è una cultura completamente diversa da quella danese in termini di tifosi: tutti ti amano. Non importa quanti anni hai, ci si sente i benvenuti