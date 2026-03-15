Hanno Detto
Provstgaard nel pre partita: «E’ una gara importantissima per noi! Gioco quando il mister mi vuole in campo»
Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro il Milan di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni
Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
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GARA – «E’ una partita importantissima per noi perché i nostri tifosi sono arrivati stasera e ci danno buone ragioni per fare una bella gara».
ROMAGNOLI – «Si io gioco quando il mister mi vuole in campo, felice per l’opportunità!».
QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.
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