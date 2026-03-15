Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 29a giornata contro il Milan di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26 contro il Milan. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

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GARA – «E’ una partita importantissima per noi perché i nostri tifosi sono arrivati stasera e ci danno buone ragioni per fare una bella gara».

ROMAGNOLI – «Si io gioco quando il mister mi vuole in campo, felice per l’opportunità!».

Provstgaard nel pre partita: «E' una gara importantissima per noi! Gioco quando il mister mi vuole in campo» 23

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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