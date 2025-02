Provsgtaard: «Vi spiego il motivo percui ho deciso di prendere la maglia con il numero 25»

Provstgaard, il neo biancoceleste e calciatore danese si esprime riguardo la sua scelta di prendere come numero di maglia il 25

Oliver Provsgtaard in un’intervista ai microfoni di Lazio Style Channel si è presentato come nuovo giocatore biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni relative alla scelta del suo nuovo numero di maglia che sarà il numero 25

NUMERO DI MAGLIA– «Ho scelto il numero 25 perché mia madre è nata il 25 settembre. Così è come se la portassi sempre con me in campo. I miei obiettivi sono quelli di godermi tutto il tempo qui e rendere la Lazio ancora più forte. Voglio giocare per questo club e, come detto, creare tanti bei ricordi e crescere passo dopo passo insieme al club. Sono davvero felice di essere qui e quando ho saputo dell’interessamento della Lazio non ci ho pensato due volte, ho preso subito il primo volo per venire in Italia. Forza Lazio! »