Provstgaard: «So bene che la società ha un progetto per....»

Le parole di Provstgaard, arrivato a gennaio alla Lazio, sul club e sul rapporto coi compagni di squadra. Ecco cosa ha detto

Le parole del giocatore della Lazio ai microfoni di ViaPlay.

PAROLE– «Non mi stresso più di tanto. Passando dal Vejle alla Lazio ho fatto un grande cambiamento, è normale non giocare direttamente nella formazione titolare. So bene che la società ha un progetto per me e che con me è stato siglato un accordo lungo. Sono contento dei passi che ho fatto finora »

ISAKSEN– «Ci sono stati alcuni giorni in cui sono dovuto andare nella sua stanza degli ospiti per dormire e mangiare. È sempre bello avere un compagno di squadra che si prende cura di te »