Provstgaard: «Uno stadio pieno di amore e sentimenti! Forza Lazio» – FOTO

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, ha manifestato la propria felicità in merito a uno stadio colmo di tifosi! Le parole

La Lazio si gode una serata importante dopo il successo ottenuto contro il Milan nella 29ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno conquistato tre punti pesanti grazie alla rete firmata da Gustav Isaksen al 26’, decisiva per piegare i rossoneri al termine di una gara intensa e combattuta. Una vittoria che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente laziale e che conferma la compattezza del gruppo in un momento delicato della stagione.

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A esprimere tutta la propria felicità al termine della sfida è stato anche Oliver Provstgaard. Attraverso il proprio profilo Instagram, il calciatore ha voluto condividere la gioia per il successo ottenuto davanti ai propri tifosi, celebrando una notte speciale per tutto il mondo Lazio. Un messaggio che testimonia l’unione del gruppo e la voglia di continuare a lottare fino al termine della stagione. Di seguito le sue parole.

«Uno stadio pieno di amore e sentimenti. Una vittoria importantissima davanti ai nostri tifosi, Forza Lazio 🦅🤍🩵».