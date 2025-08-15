Provstgaard Lazio, è giunta l’ora del danese: debutto dal primo minuto a Como in Serie A

Provstgaard Lazio, il difensore danese pronto a sfruttare l’assenza di Romagnoli e a iniziare la sua vera avventura in Serie A

Sta per scoccare il momento di Oliver Provstgaard con la maglia della Lazio. L’espulsione rimediata da Alessio Romagnoli nell’ultima giornata dello scorso campionato contro il Lecce, che comporta due turni di squalifica, apre infatti le porte al debutto dal primo minuto del centrale danese nella nuova Serie A, in programma a Como.

Un’occasione che a gennaio sembrava impensabile. In quel periodo, il direttore sportivo Fabiani riuscì a chiudere a sorpresa l’operazione con il Velje, anticipando la concorrenza del Pisa. L’arrivo anticipato a Roma, lo scorso febbraio, si è rivelato determinante per la sua crescita. «Sono stati cinque mesi importanti – ha raccontato ai canali ufficiali del club – ho fatto tanti allenamenti con i compagni, conosciuto la città e imparato l’italiano».

Già nella scorsa stagione aveva assaggiato la Serie A, con 22 minuti contro l’Atalanta e 11 contro l’Empoli. Le prime impressioni sono state positive: personalità, solidità difensiva e buone qualità tecniche. L’ha notato prima Baroni, poi Sarri, che a Formello ha iniziato a lavorare per limare i suoi difetti. «Ha grande dedizione al lavoro», ha detto il tecnico. Anche Mario Gila lo ha elogiato: «È fortissimo, ha la mentalità giusta, sempre concentrato e tosto».

Durante la preparazione estiva, Provstgaard ha formato spesso la coppia centrale con Gila, un chiaro segnale verso la prima di campionato. Il percorso dello spagnolo, cresciuto esponenzialmente sotto Sarri fino a diventare un punto fermo della difesa e un profilo ambito sul mercato, può essere un modello per il danese.

Dal canto suo, Provstgaard si dice pronto: «Mi sento bene, ho giocato parecchi minuti nelle amichevoli e sto bene fisicamente. Voglio giocare con personalità e determinazione. In Italia il calcio è molto fisico e sono pronto ad affrontarlo».

Il debutto ufficiale da titolare in campionato sarà dunque a Como, in una partita che segnerà l’inizio della sua vera avventura in biancoceleste. Dopo l’“antipasto” dello scorso anno, per lui è arrivata l’ora di dimostrare sul campo tutto il suo potenziale.