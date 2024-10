Provedel Lazio, ecco il primo clean sheet in campionato: le pagelle del portiere

Le pagelle di Ivan Provedel in Lazio Genoa: il portiere biancoceleste per la prima volta in stagione trova il clean sheet in campionato

Uno dei dati più importanti della vittoria di ieri della Lazio contro il Genoa è che per la prima volta in stagione in campionato i biancocelesti non hanno concesso gol, trovando il primo clean sheet. Un sospiro di sollievo per Ivan Provedel, che così riesce a tenere inviolata la sua porta per la prima volta in Serie A. Di seguito le pagelle dell’estremo difensore biancoceleste.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Provvidenziali la parata di piede su Sabelli in avvio di gara e poi quelle nel secondo tempo su Norton-Cuffy e Martin».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Subito coi piedi sul corner velenoso di Martin. Su Norton-Cuffy da fuori. Pugni volanti sui cross. Finalmente clean sheet in A».

TUTTOSPORT 6 – «Giusto qualche smanacciata per il primo clean sheet in campionato».

IL MESSAGGERO 6.5 – «Sono le respinte su angoli e punizioni il lavoro di giornata contro il Genoa. Si deve distendere solo sul tiro di Norton-Cuffy, unica conclusione rossoblù».

IL CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Gara solo apparentemente facile. Attento e presente in almeno tre occasioni, impedendo al Genoa di rientrare in partita. Finalmente non deve raccogliere il pallone nella propria porta (per lui primo clean sheet in campionato dopo 8 mesi)».