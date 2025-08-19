Provedel in vantaggio su Mandas: sarà difficile scalzarlo se... Nel 2026 può cambiare tutto

Provedel in vantaggio su Mandas: sarà difficile scalzarlo se… Ma nel 2026 può cambiare tutto. Le gerarchie dei portieri in casa Lazio

A pochi giorni dal debutto stagionale contro il Como, uno dei dubbi più significativi che Maurizio Sarri deve ancora sciogliere riguarda la titolarità della porta. La maglia da numero uno della Lazio è al centro di un serrato e affascinante ballottaggio tra Ivan Provedel e Christos Mandas, una competizione che ha caratterizzato l’intera estate biancoceleste e che non sembra destinata a risolversi con una gerarchia netta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli ultimi segnali provenienti da Formello indicano Provedel in leggero vantaggio per partire titolare nella prima di campionato. L’esperto portiere italiano, apparso rigenerato dalla preparazione estiva e dal ritorno del tecnico che lo aveva fortemente voluto, sembra pronto a riprendersi quel posto da titolare perso nel finale della scorsa stagione. Per tutto il precampionato, Sarri ha gestito i due con scientifico equilibrio, alternandoli costantemente nelle amichevoli, a volte concedendo un tempo a ciascuno, altre variando il minutaggio per testare diverse situazioni.

Il piano del Comandante, infatti, non prevede un titolare fisso e una riserva designata, ma una gestione dinamica. L’idea è quella di distribuire il minutaggio lungo le 38 partite della stagione, una strategia inedita per Sarri, che di solito preferisce una scelta chiara tra i pali. Molto dipenderà dalla continuità di rendimento di Provedel: se l’ex miglior portiere della Serie A tornerà ai suoi massimi livelli, sarà difficile scalzarlo. D’altro canto, Mandas continua a spingere con ottime prestazioni e il club ha il chiaro interesse a valorizzare il giovane greco, considerato un patrimonio per il futuro.

Questo campionato si profila quindi come un anno di transizione per la porta laziale. A giugno 2026, con Provedel che entrerà nel suo penultimo anno di contratto (scadenza 2027), la società dovrà fare una scelta definitiva, decidendo se puntare con decisione su Mandas o ridefinire le gerarchie. Fino ad allora, la competizione resterà viva, a meno di colpi di scena nel mercato di gennaio.