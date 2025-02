Provedel Lazio, partita da incubo per il portiere: doppio errore sul gol dell’1-1, continua il momento no

Provedel Lazio, le pagelle del portiere biancoceleste nel pareggio contro il Napoli: serata no per lui, sul primo gol fa un macello

Serata decisamente da dimenticare per Ivan Provedel: il portiere della Lazio combina un vero e proprio disastro in occasione del gol di Raspadori, sbagliando prima il rinvio che riconsegna la palla al Napoli e poi si fa passare sotto le gambe il tiro dell’attaccante. Sul secondo gol è preso alla sprovvista come tutti. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Sciagurato sull’1-1 di Raspadori: prima sbaglia il rinvio, poi si fa passare il pallone tra le gambe. Attonito e sfortunato come tutti sull’autogol di Marusic».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Dopo il fuoricampo da palla ovale che ha provocato il gol di Isaksen, il tracciante spericolato (al volo e centrale) per Rovella che ha rilanciato il Napoli e Raspadori l’ha bucato sotto le gambe. Il gollonzo di Marusic l’ha lasciato di sasso».

TUTTOSPORT 5 – «Rimette in partita il Napoli con un rilancio sbilenco e si fa bucare sotto le gambe. Tradito pure dal fuoco amico nella ripresa».

IL MESSAGGERO 4.5 – «Soluzione giusta il lancione che provoca l’1-0 di Isaksen, soluzione sbagliata il passaggio forzato a Rovella che provoca l’1-1 del Napoli. E in più il tiro di Raspadori gli passa tra le gambe. Sull’autogol di Marusic può solo imprecare».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Errore brutale sul tentativo di servire Rovella col lancio lungo. Sulla conclusione di Raspadori è anche sfortunato, cercando la respinta di piede e ottenendo la mortificazione della palla sotto le gambe. Attento su Lukaku. Ma resta un momentaccio».