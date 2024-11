Provedel Lazio, il Bologna e quella gara che gli cambiò la vita. Ora ha un obiettivo: ecco quale

Provedel Lazio, il Bologna porta dolci ricordi al portiere biancoceleste. Ora ha un obiettivo che si è fissato: i dettagli

Ricordate quel Lazio-Bologna del 2022 e l’espulsione di Maximiano dopo pochi minuti? Sicuramente se lo ricorda Ivan Provedel, che da quel giorno si prese il suo posto tra i pali e i galloni da titolare della porta biancoceleste.

Come spiega Il Messaggero, contro i rossoblù il portiere cerca il secondo clean sheet consecutivo, cosa che non gli riesce da gennaio in campionato, così da dare il suo contributo alla squadra nella ricerca verso altri tre punti fondamentali.