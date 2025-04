Provedel Lazio, futuro incerto per il portiere? Cosa succede. Gli ultimi aggiornamenti

Provedel Lazio, futuro incerto per il portiere? Cosa succede. Le ultime novità in vista dell’apertura del mercato estivo

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio Mandas si è fatto notare sempre di più dal tecnico e non solo a suon di buone prestazione, mentre il futuro di Provedel sembrerebbe ora incerto. Il portiere italiano ha un contratto fino al 2027 con uno degli stipendi più alti della squadra, motivo per il quale la società aveva provato a cederlo anche la scorsa estate, e non vorrebbe lasciare il club per principio.

Nel caso in cui dovesse accadere la cessione, il portiere lo farebbe solamente a fronte di un’offerta arrivata da una big.