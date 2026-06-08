L’Inter stringe i tempi per portare Provedel a Milano! Previsto un incontro tra le parti per chiudere per il portiere della Lazio

Il mercato dei portieri si anima: l’Inter ha avviato contatti con l’entourage di Ivan Provedel, classe 1994 della Lazio, per valutare un possibile trasferimento in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, un incontro tra le parti è atteso entro la settimana per fare il punto sulla situazione e discutere i dettagli contrattuali.

Il club meneghino vuole capire se Provedel possa inserirsi nella rosa come portiere titolare o come alternativa di qualità, valutando attentamente durata dell’accordo e ingaggio.

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Inter e Provedel: condizioni contrattuali e ruolo in squadra

Sul tavolo ci saranno diversi aspetti, tra cui la possibile durata del contratto, con un’ipotesi biennale, e la definizione dell’ingaggio in base al ruolo che il portiere andrà a ricoprire. L’Inter sta ponderando l’acquisto di Provedel in funzione del progetto tecnico a breve e medio termine, valutando come l’estremo difensore possa competere con gli altri estremi difensori della rosa e garantire affidabilità tra i pali. La trattativa resta aperta, ma l’operazione dipenderà anche da altri incastri legati alle uscite e alle strategie di mercato della società.

Lazio: le valutazioni sulla cifra richiesta per la cessione

I biancocelesti non hanno ancora escluso una cessione di Provedel e lo valuta tra i 4 e i 5 milioni di euro. Tuttavia, la decisione definitiva dipenderà anche dal possibile rientro di Christos Mandas, considerato il sostituto interno ideale per la porta biancoceleste. La società capitolina vuole assicurarsi di avere un’alternativa valida prima di liberare il portiere, rendendo così la trattativa complessa ma ancora percorribile.

L’Inter osserva con attenzione, pronta a muoversi nel caso in cui tutte le condizioni vengano soddisfatte, mentre il futuro dell’ex Spezia resta in bilico. Nei prossimi giorni sarà decisivo il dialogo tra club e giocatore per capire se il portiere potrà diventare una risorsa concreta per i nerazzurri o se la situazione resterà in stand-by ancora a lungo.