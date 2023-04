Provedel a Lazio Style Channel: «Siamo in costante crescita»

Arrivano le parole del portiere biancoceleste dopo la vittoria contro il Monza

Una domenica da protagonista per Ivan Provedel e tutta la Lazio, uscita vincente dall’U Power stadium di Monza.

Il portiere ha analizzato il match ai microfoni di Lazio Style Channel.

LE PAROLE- «Non me la sento di essere paragonato ai portieri che hanno fatto la storia della Lazio. Io ho appena inziato il mio percorso qui e penso solo a fare bene ogni giorno. L’ennesimo clean sheet è anche merito della squadra, che rende gli avversari meno pericolosi. Mancano ancora tante partite, nel calcio cambia tutto rapidamente quindi dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Abbiamo dato continuità alla vittoria nel derby e dobbiamo essere felici di questo. La squadra è in crescita da tempo sotto ogni aspetto, lavoriamo ogni giorno al meglio per migliorare. I risultati sono una conseguenza, noi dobbiamo solamente pensare a dare il massimo in ogni gara»

SU IMMOBILE- «Immobile? Conosciamo la sua importanza, siamo felici che sia tornato. Ora in settimana prepareremo al meglio la gara contro la Juventus, sapendo che siamo diversi rispetto all’ultimo precedente contro i bianconeri»