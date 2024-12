Provedel, oggi la 100ª con la maglia della Lazio: vuole festeggiare con questo record

Ivan Provedel oggi gioca la sua centesima partita con la maglia biancoceleste: per festeggiare vuole raggiungere questo record

Quest’oggi per Ivan Provedel Parma Lazio sarà una partita speciale. Come riportato dal Corriere della Sera infatti sarà la 100ª partita con la maglia biancoceleste per lui: arrivato come riserva di Maximiano, ha saputo conquistare il posto da titolare e ha anche segnato un gol in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Per festeggiare oggi avrà un input in più per tenere la porta blindata: al momento i suoi clean sheet sono 39, se riuscisse a tenere la porta blindata raggiungerebbe Marchetti a 40: davanti ci sarebbero solo più Pulici (49) e Marchegiani (42).