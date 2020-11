Prove a Formello, Leiva c’è. Akpa a centrocampo, davanti i titolari

Inzaghi fa le prove anti Udinese a Formello

A Formello vanno in scena le prove anti Udinese per la Lazio. In porta viene provato Strakosha, in difesa niente da fare per Luiz Felipe, gioca Patric e Acerbi torna al centro. Rientra Radu a destra. Sulle corsie Lazzari da una parte e Fares dall’altra. A centrocampo niente turnover per Leiva, mentre Akpa Akpro potrebbe fare slittare il ritorno dal 1′ di Milinkovic. Luis Alberto, Correa e Immobile intoccabili, ma scalpitano da subentranti Pereira e Caicedo. Niente da fare per Lulic e Muriqi che non verranno convocati.