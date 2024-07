Protesta tifosi con Lotito, Provedel: «Capisco COSA SENTONO dentro, con il presidente abbiamo un rapporto molto DIRETTO»

Ivan Provedel ha rilasciato una lunga intervista a Radiosei: di seguito le parole del portiere della Lazio sul rapporto con Lotito e le proteste dei tifosi.

RAPPORTO SQUADRA-LOTITO E ATTRITI TRA PROPRIETA’ E TIFOSI – «E’ complicato rispondere. Il presidente con noi ha un rapporto diretto, non lo vediamo molto ma quando viene ci tiene a farci arrivare subito il suo pensiero. Secondo me c’è qualche mancanza, come quando c’è un rapporto di coppia che non va tanto bene. E’ un peccato perché io sto capendo cosa sente dentro il tifoso laziale, il tipo di amore che prova verso questi colori e sento che anche al nostro interno c’è tutto questo. I risultati aiutano sicuramente, ma non devono essere l’unico anello che tengono la catena legata. Noi stiamo facendo di tutto per compattarci, che siamo tosti e che vogliamo arrivare in alto. Facciamo la nostra parte augurandoci che il tifoso veda questo e lo apprezzi».

