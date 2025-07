Almeyda presentato come nuove allenatore del Siviglia. L’ex Lazio: «Non sono qui a vendere…». Le dichiarazioni del neo tecnico degli andalusi

L’attesa è finalmente terminata. Matías Almeyda, l’ex indomito centrocampista della Lazio e ora apprezzato tecnico, è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi nuovi tifosi come nuovo allenatore del Siviglia. Visibilmente emozionato, nella gremita sala stampa del Ramón Sánchez-Pizjuán, l’argentino ha espresso con passione la sua visione. «Arrivo in un club glorioso, con una storia e un’anima che meritano il massimo rispetto e un impegno totale», ha esordito Almeyda, le cui parole sono state riportate da footboom: «Non vengo qui a vendere fumo, ma a promettere lavoro, sacrificio e un’identità chiara. Voglio una squadra che senta la maglia, che lotti su ogni pallone con il cuore, proprio come facevo io in campo. Il mio Siviglia dovrà avere l’anima del suo popolo, unito e coraggioso. So che la sfida è grande, ma sono pronto a dare tutto me stesso per questi colori e per ripagare la fiducia di questa gente calorosa».

E ancora: «Non ho paura di nulla. Questa è una sfida entusiasmante e sono sicuro che convinceremo con il nostro gioco, non solo con le parole. Io parlo attraverso i fatti, ovunque io vada. Può sembrare difficile, ma mi sento rinvigorito e ottimista su ciò che possiamo realizzare. Vogliamo mostrare qualcosa con cui i tifosi possano identificarsi. Lotteremo per vincere dando tutto noi stessi. La pressione è tanta, ma anche la voglia del gruppo è forte. Ho trovato un Siviglia di alto livello. Questa è una nuova fase della mia vita e voglio aiutare il club a tornare agli standard a cui è abituato. Il calcio si gioca in undici, qui non c’è spazio per l’individualismo: conta solo il collettivo. Ogni squadra che ha saputo vincere lo rifarà, una volta superati gli ostacoli. Questo è il nostro obiettivo comune. Cercheremo la nostra identità, facendo in modo che nessuno si arrenda e che il calcio si viva con il cuore. Stiamo costruendo una nuova casa, partendo dalle fondamenta. Darò il massimo in questa mia prima esperienza da allenatore in Spagna. Metto amore e cuore in tutto ciò che faccio e non deluderò nessuno».