Serie A, prof. Vaia: «13 giugno data plausibile per la ripresa»

Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, crede che il 13 giugno sia una data plausibile per la ripresa della Serie A

In questi giorni si sta parlando in maniera intensa di quale potrebbe essere il giorno giusto per vedere la Serie A in campo, sempre se si deciderà di ricominciare.

Il prof. Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ha detto la sua al riguardo: «La data del 13 giugno per la ripresa del calcio e di tutto il mondo dello sport sembra plausibile. Abbiamo un mese di tempo e quindi altri due quindicine, cioè due periodi di possibili incubazioni e manifestazioni di sintomi del Covid 19 per trovare soluzioni migliori. L’apertura dello sport è il segnale di un Paese che riparte, ma va fatto in sicurezza. Il virus lo sconfiggeremo definitivamente con le terapie appropriate e con il vaccino».