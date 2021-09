Problemi Dazn, l’applicazione non funziona durante Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli. Segnalata la presenza di anomalie

Continua a dare problemi l’app streaming di Dazn, a farne le spese ovviamente i tifosi che da casa seguono i match di Serie A. Anche durante Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, sono state ravvisate delle interruzioni nello streaming.

In particolare, viene segnalata la presenza di un’anomalia, con il team di Dazn al lavoro per risolverla. L’emittente ha da poco diramato una nota: «Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indenizzo»