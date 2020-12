Lazio, incassati più del doppio dei gol del Verona. A Benevento il decimo terzetto difensivo in stagione

Problema difesa, 20 gol incassati: più del doppio di Verona

Un problema evidente, quello della retroguardia biancoceleste. 20 reti subite in 12 partite sono davvero troppe, e sono soltanto due le sfide in cui la Lazio ha tenuto la porta inviolata: le trasferte di Cagliari e Crotone (0-2 in entrambi i casi), poi la compagine di Inzaghi ha sempre dovuto raccogliere la sfera dal sacco. La differenza reti è ancora negativa: -2, dati i 18 gol fatti, media di uno a partita. A Benevento la Lazio ha schierato il decimo terzetto difensivo diverso in stagione: Luiz Felipe-Hoedt-Radu avevano già affrontato il Verona, ma Patric-Hoedt-Radu (terzetto dell’ultima mezz’ora di gioco al Vigorito ieri sera) non avevano mai giocato insieme, non essendo mai mancato prima in stagione. Quanto alla classifica, i capitolini rimarranno nella parte sinistra comunque si evolverà la giornata di A, e potrebbero essere al massimo superati dall’Atalanta (attualmente a quota 17 contro i 18 della Lazio) nel caso in cui gli orobici dovessero espugnare il campo della Juventus.