Lazio-Bologna: dalla porta al centrocampo, i dubbi di Inzaghi

Lazio, Simone Inzaghi alle prese con diversi dubbi di formazione per la sfida contro il Bologna

Simone Inzaghi è chiamato ad affrontare l’amico Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna, squadra che alla fine dello scorso febbraio la Lazio aveva battuto 2-0 tra le mura amiche nell’ultima sfida prima del lock-down cioè nell’ultima sfida con i tifosi sugli spalti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero in porta esordirà Reina, in difesa Luiz Felipe potrebbe giocare ancora, spostando Acerbi a destra e Patric a sinistra nei tre di dietro. Sulle fasce confermati Marusic e Fares, nonostante Lazzari rientrerà nei convocati: Manuel sarà titolare a Brugge. Centrocampo difficile da pronosticare: ballottaggio tra Akpa Akpro e Parolo, Leiva ancora dal 1′ e Luis Alberto presente, mentre per Milinkovic la decisione è attesa in mattinata. Davanti Correa e Muriqi si giocano un posto accanto a Immobile.