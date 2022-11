Probabili formazioni Roma Lazio: c’è Casale in difesa, un unico ballottaggio per Sarri

Probabili formazioni Roma-Lazio: Casale accanto a Romagnoli in difesa, ballottaggio Luis Alberto-Basic a metà campo

In vista del derby di oggi pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) Maurizio Sarri e José Mourinho hanno le idee abbastanza chiare sulle formazioni da mandare in campo. L’unico dubbio di formazione è quello in casa biancoceleste tra Luis Alberto e Basic a metà campo per una sfida che promette grande agonismo in tutte le zone del campo e molto importante ai fini della classifica.

COME ARRIVA LA ROMA – Gli uomini di Mourinho arrivano alla stracittadina forti dell’ultima vittoria in campionato contro il Verona, arrivata nei minuti finali, e soprattutto dalla qualificazione agli spareggi di Europa League grazie al successo contro il Ludogorets. Lo Special One è pronto a lanciare Abraham in attacco col duo Zaniolo-Pellegrini alle spalle. Centrocampo con Zalewski ed El Shaarawy sugli esterni e la coppia Matic-Cristante in mezzo al campo. Davanti a Rui Patricio il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

COME ARRIVA LA LAZIO – Stato d’animo completamente diverso in casa biancoceleste. Gli uomini di Sarri arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta contro la Salernitana in campionato e soprattutto quella contro il Feyenoord in Europa League, valsa la retrocessione in Conference. Il tecnico toscano ha un unico dubbio di formazione: Basic, al momento favorito, e Luis Alberto in mediana con Cataldi e Vecino. Davanti a Provedel, Casale supera Patric per fare coppia con Romagnoli, Lazzari e Marusic saranno gli esterni. In assenza di Immobile, il tridente sarà quello composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All: Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All: Sarri