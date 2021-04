Probabili formazioni Napoli Lazio: il dubbio è Luis Alberto

Probabili formazioni Napoli Lazio: ecco le possibili scelte di Gattuso e Inzaghi per la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A

Napoli Lazio è la sfida che chiuderà la 32esima giornata di Serie A. Un match fondamentale e che è un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions.

GRANDE DUBBIO – Per quel che riguarda le formazioni, il vero dubbio in casa Lazio, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è legato a Luis Alberto. Lo spagnolo sta convivendo ormai da un tempo con un problema alla caviglia, che questa potrebbe costringerlo ad accomodarsi in panca. Al suo posto pronto Andreas Pereira. Tutto ok invece per Lucas Leiva, che martedì aveva rimediato una botta in allenamento.

TORNA LOZANO – In casa Napoli la novità potrebbe essere il ritorno di Lozano dal primo minuto. Mertens dovrebbe essere favorito su Osimhen, mentre Hysaj dovrebbe dirottare sulla fascia sinistra, con il compito di limitare Lazzari.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Andreas Pereira, Fares; Correa, Immobile