Probabili formazioni Macedonia del Nord-Italia: le scelte di Spalletti. Stasera l’esordio del nuovo tecnico sulla panchina della Nazionale

Stasera l’esordio del nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti, alle 20.45 l’Italia affronterà la Macedonia del Nord. Secondo quanto riporta Sky Sport, due giocatori della Lazio dei cinque convocati partiranno dal 1′. Si tratta di Immobile e Zaccagni e non di Romagnoli come sembrava a inizio settimana. Panchina o addirittura tribuna per Provedel, Casale e Romagnoli ai quali vengono preferiti Donnarumma, Mancini e Bastoni. Di seguito le probabili formazioni:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ashkovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Rabunski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. CT: Spalletti

ARBITRO: Felix ZWAYER (Germania)