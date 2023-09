Probabili formazioni Lazio Torino: possibile sorpasso a sorpresa in mediana. Le ultime sulle scelte di Sarri

Queste le probabili formazioni in vista di Lazio-Torino: un po’ di turnover per Sarri, pronto a tenere a riposo Romagnoli, Hysaj e Zaccagni. A centrocampo sono in risalita le quotazioni di Rovella che potrebbe scalzare Vecino in regia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Kamada, Vecino (Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All.: Juric.