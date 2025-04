Probabili formazioni Lazio Parma, le possibili scelte di Baroni: la situazione aggiornata

Condividi via email

Probabili formazioni Lazio Parma, alla vigilia della sfida casalinga contro i ducali ecco le probabili scelte dei due tecnici

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è finita, lunedì sera all’Olimpico torna in campo la Lazio per la sfida fondamentale di campionato contro il Parma di Chivu.

Ma quali sono le scelte dei due tecnici e in particolare di mister Baroni? Secondo quanto riporta Sky i due allenatori dovrebbero affidarsi 4-2-3-1 ormai classico per il biancoceleste, mentre 3-5-2 per il mister degli emiliani

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Hainaut, Valenti; Delprato, Estevez, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All.: Chivu.