Probabili formazioni Lazio Parma, le ultime sulle possibili scelte di Baroni per il match dell’Olimpico. I dettagli

Dopo la partita contro il Genoa, per la Lazio non c’è un attimo di pausa visto che lunedì sera tornerà in campo per la gara contro il Parma di Chivu.

Ma quali sono le scelte di formazione di Baroni? Secondo quanto riporta Sky il tecnico al momento si dovrebbe affidare al 4-2-3-1 ormai classico.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Hainaut, Valeri; Keita, Hernani, Sohm; Man, Bonny, Ondrejka.