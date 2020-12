Probabili formazioni Lazio Napoli: Correa supera Caicedo, Acerbi ce la fa

Probabili formazioni Lazio Napoli: Correa supera Caicedo per una maglia da titolare mentre Acerbi stringe denti e va in campo

Big match questa sera all’Olimpico di Roma. Lazio e Napoli si sfidano nel posticipo della 13ª giornata con in palio tre punti che potrebbero risollevare la squadra biancoceleste dopo gli ultimi risultati negativi.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO – Acerbi dovrebbe stringere i denti e prendere il suo posto in difesa in compagnia di Luiz Felipe e Radu. Straordinari sulle corsie esterne per Lazzari e Marusic visto l’infortunio a Fares. A centrocampo rimane vivo il ballottaggio tra Lucas Leiva ed Escalante per una maglia da titolare, sicuri del posto Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In attacco el Tucu Correa è in vantaggio su Caicedo per affiancare Immobile, infine in porta ci sarà l’ex di turno Pepe Reina.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI – Rino Gattuso è alle prese con qualche defezione, soprattutto nel reparto avanzato. Ma andiamo con ordine. In porta giocherà Ospina mentre davanti a lui agirà la difesa a quattro composta da Mario Rui, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo. Bakayoko e Fabian Ruiz costituiranno la diga a centrocampo. Davanti scelte obbligate per il tecnico azzurro: il tridente a ridosso dell’unica punta Petagna sarà composto da Lozano, Zielinski e Politano. Fuori per infortunio Mertens ed Osimhen, squalificato Insigne.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Mario Rui, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano, Petagna. Allenatore: Gattuso.