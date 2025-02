Probabili formazioni Lazio Monza: ultime sulle scelte di Baroni

Probabili formazioni Lazio Monza, le ultime sulle scelte di mister Baroni in vista del match in programma oggi all’Olimpico

Lazio che torna oggi in campo nel match casalingo contro il Monza, valido per la giornata numero 24 di questo campionato.

Baroni pronto a confermare in massa i titolari, con il solo rientro di Nuno Tavares sulla sinistra dopo le ultime partite in cui il portoghese è stato assente. In panchina i nuovi acquisti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.