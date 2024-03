Probabili formazioni Lazio Milan: le ULTIME sulle scelte di Sarri

Probabili formazioni Lazio Milan, le ULTIME sulle scelte di Maurizio Sarri in vista del match in programma stasera

Lazio in campo questa sera all’Olimpico contro il Milan per il match che apre la giornata numero 27 di questo campionato.

Sarri orientato a schierare il solito 4-3-3 dall’inizio, con il rientro di Gila dopo la squalifica in difesa. A centrocampo scelte obbligate con il solito trio Guendouzi-Cataldi-Luis Alberto, mentre in avanti possibile chance per Zaccagni dal primo minuto.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri