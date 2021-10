Lazio Inter, le probabili formazioni: Patric al posto di Acerbi, c’è Immobile

Lazio-Inter le probabili formazioni: Sarri sostituisce Acerbi con Patric, Inzaghi valuta la condizione di Lautaro

Per Lazio-Inter è ormai questione di ore: alle 18, lo Stadio Olimpico accenderà i riflettori sulle due squadre per il calcio di inizio. Mister Sarri avrà il compito di sopperire all’assenza di Acerbi – fermato dal giudice sportivo per due turni -, mentre Inzaghi farà i conti col ritorno in extremis dei sudamericani. In avanti, infatti, sarà valutato Lautaro che potrebbe essere sostituito da Perisic all’ultimo secondo

Di seguito leprobabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Di Marco;, Dzeko, Lautaro.